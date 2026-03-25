В России зафиксировано снижение продаж новых мотоциклов на 1%

В России за январь-февраль 2026 года продано 1 532 новых мотоцикла, лидером рынка остается Regulmoto, на втором месте Motoland, на третьем — Voge.
Демид Поршнев
25.03.2026, 16:41·2 мин
Фото: Autostat.ru

В России за первые два месяца 2026 года было реализовано 1 532 новых мотоцикла. Согласно информации, предоставленной экспертами агентства «АВТОСТАТ» и основанной на данных АО «ППК», этот показатель оказался на 1% ниже, чем в аналогичный период предыдущего года. Следует отметить, что на протяжении почти всего 2025 года данный сегмент рынка демонстрировал регулярный ежемесячный рост.

Наиболее востребованным брендом новых мотоциклов в январе-феврале 2026 года остался Regulmoto. За два месяца российские покупатели приобрели 195 мотоциклов этой марки, что соответствует почти 13% от общего объема продаж на рынке. Второе место по итогам отчетного периода занимает марка Motoland с результатом 115 проданных единиц. На третьей позиции оказался бренд Voge, продажи которого достигли 114 экземпляров. Остальные производители не смогли преодолеть отметку в 100 реализованных мотоциклов.

В модельном рейтинге сохраняет лидерство Motoland XF300: продажи этой модели составили 101 экземпляр за указанный период. Эксперты подчеркивают, что рынок мотоциклов традиционно отличается ярко выраженной сезонностью, и в зимние месяцы спрос на мототехнику обычно остается невысоким.

