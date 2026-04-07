В первом квартале отмечен рост продаж новых мотоциклов на 9%

В России с января по март 2026 года было реализовано 5 693 новых мотоцикла. Об этом сообщают специалисты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на информацию АО «ППК». Показатель продаж вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольшим спросом пользовались мотоциклы марок Voge и Regulmoto, которые заняли четверть российского рынка: продажи составили 712 и 707 единиц соответственно. В пятерку самых популярных брендов также вошли Motoland (408 проданных мотоциклов), Racer (308 штук) и BMW, реализовавший 220 мотоциклов, несмотря на отсутствие официального присутствия на российском рынке.

Лидером среди моделей стала Motoland XF300. В первом квартале эта модель разошлась тиражом 367 экземпляров. В тройку самых продаваемых также вошли Voge DS (243 единицы) и Voge CU (172 единицы).

Как прокомментировал заместитель начальника отдела аналитики агентства «АВТОСТАТ» Дмитрий Ярыгин, положительная динамика на рынке мототехники в России обусловлена результатами марта. По его словам, если за первые два месяца 2026 года фиксировалось небольшое падение продаж новых мотоциклов на 1%, то мартовский рост, связанный с сезонным увеличением спроса, позволил рынку выйти в плюс. В начале весны 2026 года россияне приобрели 4 161 новый мотоцикл, что стало самым высоким мартовским показателем за всю историю наблюдений агентства.

