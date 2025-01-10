Рекордные продажи новых автомобилей за последние пять лет в России

Эксперты портала «Автостат» подвели итоги года для российского автомобильного рынка. Согласно отчету, в 2024 году в России было продано 1,57 миллиона новых легковых автомобилей, что стало абсолютным рекордом начиная с 2019 года. По сравнению с данными 2023 года спрос увеличился на 48,4%.

Среди брендов лидирует LADA, реализовавшая 436,2 тысячи автомобилей. На втором месте оказалась Haval с результатом в 190,6 тысячи проданных машин, а третье место заняла Chery, продав 157 тысяч автомобилей. В ТОП-5 также вошли Geely и Changan. Geely нашла 149,1 тысячи покупателей, в то время как Changan увеличил свои продажи до 106,1 тысячи единиц.

Среди моделей лидирует LADA Granta с 201,5 тысячей проданных автомобилей, за ней следует LADA Vesta с показателем в 123,2 тысячи штук. Haval Jolion с 83,8 тысячами проданных машин занимает третье место, а Chery Tiggo 7 PRO Max со 64,8 тысячами проданных машин расположился на четвертой строчке.

В пятерку лучших также попал компактный кроссовер Chery Tiggo 4 PRO, продажи которого составили 52,7 тысячи штук.

Фото: Carsweek.ru

Напомним, что дилеры автомобилей LADA ожидают увеличения продаж модели Largus в России благодаря появлению на рынке новой версии автомобиля.