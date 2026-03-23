Рост продаж новых автомобилей класса люкс в России составил треть

В России за первые два месяца 2026 года было реализовано 90 новых автомобилей класса Luxury. К такому выводу пришли специалисты агентства «АВТОСТАТ», опираясь на информацию, предоставленную АО «ППК»*.

Продажи в этом сегменте выросли на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда на российском рынке было куплено 67 люксовых машин.

Лидером среди премиальных марок стал Lamborghini — за январь и февраль 2026 года в стране было продано 28 автомобилей этого бренда. Второе место по популярности занял Rolls-Royce с результатом в 24 реализованных экземпляра. Бренд Bentley разместился на третьей строчке, уступив Rolls-Royce всего одну машину — дилерам удалось продать 23 новых Bentley. Ferrari и Aston Martin также вошли в пятёрку, их показатели составили 12 и 3 проданных автомобиля соответственно. В то же время, с начала года на российском рынке не было зарегистрировано ни одной новой продажи автомобилей Maserati.

В модельном рейтинге лидирует Lamborghini Urus — на этой модели остановили свой выбор 27 покупателей. Второе место занял Rolls-Royce Cullinan с 17 реализованными автомобилями. Далее в списке самых популярных моделей оказались Bentley Continental GT (12 шт.), Bentley Bentayga (10 шт.) и Ferrari Purosangue (8 шт.).

