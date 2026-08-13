Продажи новых люксовых автомобилей в РФ растут седьмой месяц подряд

По итогам июля 2026 года в России было реализовано 75 новых машин сегмента Luxury. Как сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*, это на 17% больше, чем месяцем ранее, и на 3% выше результата июля прошлого года (73 шт.).

Также эксперты агентства отмечают, что рынок новых «люксов» в нашей стране растет уже седьмой месяц подряд, т.е. с самого начала нынешнего года.

Самым популярным люксовым брендом в середине лета стал Rolls-Royce, продажи которого составили 27 единиц. Следом идут Bentley и Lamborghini (23 и 18 шт. соответственно). Кроме этого, в середине лета было реализовано пять новых автомобилей Ferrari и по одному Aston Martin и Maserati.

В модельном рейтинге по итогам июля лидерство поделили между собой Rolls-Royce Cullinan и Lamborghini Urus, который были проданы в одинаковом количестве – 16 экземпляров. С небольшим отставанием от них располагается Bentley Bentayga (14 шт.). В ТОП-5 также вошли Bentley Continental GT и Rolls-Royce Spectre (7 и 6 шт. соответственно).

Что касается итогов семи месяцев, то за этот период в нашей стране было реализовано 444 новых люксовых автомобиля. Это на 13% больше, чем в январе – июле 2025 года.

Фото: Bentley