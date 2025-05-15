Продажи роскошных автомобилей увеличились на 15% в апреле.

По последним данным агентства «АВТОСТАТ», продажи новых автомобилей премиум-класса в России продолжают показывать рост. Так, по итогам апреля 2025 года было реализовано 78 машин сегмента Luxury, что на 15% больше, чем год назад. В то же время, в целом по стране авторынок снизился на 26%.

Лидером среди люксовых брендов в этом месяце стала компания Bentley, реализовавшая 27 автомобилей. На втором месте оказался Rolls-Royce, уступивший лидерство всего на одну машину, с результатом в 26 проданных единиц. Также в списке лидеров за апрель - Lamborghini (12 продаж), Ferrari (9 продаж), Aston Martin (3 продажи) и Maserati (1 продажа).

Среди наиболее востребованных моделей премиум-класса вновь оказался Rolls-Royce Cullinan, который удерживает позицию лидера уже четвертый месяц подряд, с результатом в 18 проданных автомобилей. За ним идут две модели Bentley - Bentayga и Continental GT, каждая по 13 продаж.

С начала текущего года в России было продано 193 новых автомобиля премиум-класса. Это лишь на одну машину или 0,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Подводя итоги, можно отметить стабильный интерес к роскошным автомобилям на российском рынке вне зависимости от внешних факторов.