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Продажи новых коммерческих автомобилей в октябре достигли максимального уровня с 2022 года.

В последний месяц осени 2024 года в нашей стране было продано 12 956 новых коммерческих автомобилей. Этот показатель выше на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
07.11.2024, 11:42·2 мин
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Фото: Autostat.ru

В последний месяц осени 2024 года в нашей стране было продано 12 956 новых коммерческих автомобилей. Этот показатель выше на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили специалисты из агентства "АВТОСТАТ" в ходе онлайн-трансляции "АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги октября 2024 года".

Статистика учитывает особенности сегментации рынка легких коммерческих автомобилей, предложенной агентством "АВТОСТАТ". Например, некоторые модели пикапов относятся к категории легковых автомобилей.

Эксперты отметили, что результат октября стал лучшим за последние два года. В 2024 году продажи легких коммерческих автомобилей впервые превысили отметку в 10 тысяч единиц.

Среди пятерки лидеров по продажам в октябре оказались четыре российские марки и одна из Китая. Наиболее востребованным брендом остается российский производитель GAZ, доля рынка которого составляет 55%, что соответствует 7 181 проданным автомобилям. На втором месте с большим отрывом находится УАЗ, проданных 1 668 экземпляров. За ними следуют LADA и Sollers (1 536 и 1 070 автомобилей соответственно). Замыкает топ-5 китайская марка Dongfeng (249 штук).

Самой популярной моделью на рынке новых легких коммерческих автомобилей остается GAZ Gazelle NEXT, доля продаж которой в октябре составила 35%.

Суммарно за первые 10 месяцев текущего года в России было реализовано 88 478 новых легких коммерческих автомобилей. Этот показатель превышает аналогичные данные за январь-октябрь 2023 года на 26%.

Источник

Авторынок россии (132)Продажи (288)Модели-лидеры (54)Марки-лидеры (65)Dongfeng (29)Lada (399)УАЗ (58)Sollers (20)Легкие коммерческие автомобили (45)Конференции (67)Gaz (15)Gaz газель (4)Gaz gazelle next (2)

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