Продажи грузовиков в ноябре резко упали - на четверть.

По информации агентства "АВТОСТАТ", в ноябре 2024 года в России было продано 9 189 новых грузовых автомобилей, что на 25,6% меньше, чем год назад. Согласно экспертам агентства, с апреля по сентябрь текущего года наблюдалось постоянное снижение спроса на грузовики. В октябре отрасль показала небольшой рост, однако в ноябре снова зафиксировано падение продаж.

Лидером отечественного рынка грузовых автомобилей остается компания KAMAZ, доля которой в ноябре составила 23% или 2 122 единицы. На втором месте по количеству проданных грузовиков оказалась китайская компания SITRAK, их было реализовано 1 084 штуки. Также в ТОП-5 самых популярных брендов вошли еще три китайских производителя – Shacman (986 шт.), FAW (941 шт.) и Dongfeng (704 шт.).

Что касается модельного рейтинга, то лидером в ноябре стал грузовик SITRAK C7H, продажи которого составили 1 082 единицы. Значительно отстающим от лидера оказался Dongfeng 4180 (544 шт.). На третьем и четвертом местах расположились две отечественные модели – KAMAZ 54901 и GAZ Gazon NEXT (447 и 444 шт. соответственно). Пятую позицию занимает китайский грузовик FAW J7 (413 шт.).

Общий объем продаж новых грузовиков на российском рынке за 11 месяцев 2024 года составил 115 588 единиц. Это на 11,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Более подробную информацию об итогах рынка коммерческого транспорта специалисты поделятся на мероприятии "AUTOSTAT Analytic Day", которое пройдет 9 декабря в столице России, Москве.