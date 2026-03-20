В России отмечен рост продаж новых гибридов на 85%

В России за январь и февраль 2026 года было реализовано 7,9 тысячи новых подключаемых гибридных автомобилей (PHEV). По данным агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на информацию АО «ППК», данный показатель на 85% превышает результаты аналогичного периода прошлого года.

Аналитики отмечают, что несмотря на общее снижение рынка легковых автомобилей на 3,9% за указанный период, сегмент гибридов продолжил рост. Доля таких машин увеличилась с 2,6% (по итогам первых двух месяцев 2025 года) до 4,9% в январе-феврале 2026 года.

Возглавил рейтинг брендов в сегменте подключаемых гибридов бренд Voyah. В первые два месяца года компания реализовала 1 756 автомобилей, что составляет 22% от общего объема продаж в данном сегменте. На втором месте оказалась марка Geely с результатом 1 467 реализованных машин, а третью позицию занял лидер 2025 года – Lixiang, который продал 1 050 автомобилей. В пятерку лидеров также вошли бренды Evolute (832 автомобиля) и Lynk & Co (572 автомобиля).

В рейтинге моделей наибольшие продажи продемонстрировал кроссовер Voyah Free: за январь и февраль его выбрали 1 408 покупателей. В тройку лидеров вошли также Evolute i-SPACE (832 автомобиля) и Geely EX5 EM-i (820 автомобилей), который стал новичком на российском рынке. Примечательно, что среди десяти самых популярных гибридных моделей половина – новые для России автомобили, которые год назад в стране еще не продавались.

