Продажи новых автомобилей в апреле впервые за этот год превысили 100 тысяч единиц.

В России в апреле текущего года был достигнут новый рекорд - продано 102,1 тыс. новых легковых автомобилей. Эксперты агентства "АВТОСТАТ" подчеркивают, что это впервые за год была преодолена отметка в 100 тыс. единиц.

Напомним, что ранее лучший результат в 2025 году был зафиксирован в январе - 89,1 тыс. машин. За февраль и март продажи не превысили 80 тыс. единиц (78 тыс. и 79,8 тыс. соответственно).

Продажи легковых автомобилей в апреле увеличились на 27,9% по сравнению с мартом, но по сравнению с апрелем прошлого года (137 тыс. машин) снизились на 25,5%.

Тенденцию снижения показателей показывает и общий объем продаж новых легковых автомобилей за первые 4 месяца 2025 года. 349 тыс. автомобилей продано, что на 25,4% меньше, чем годом ранее.

О подробностях ситуации на авторынке в апреле текущего года эксперты расскажут в онлайн-эфире "АВТОСТАТ Оперативка", который пройдет сегодня, 7 мая, в 10:00 по московскому времени.

Интересно, какие марки и модели легковых автомобилей пользовались спросом среди россиян в середине весны? Ответ на этот вопрос можно найти здесь.