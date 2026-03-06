В феврале продажи новых автобусов упали на 21%

По данным агентства «АВТОСТАТ», в феврале 2026 года в России было реализовано 484 новых автобуса. Этот показатель оказался на 21,3% ниже результатов аналогичного периода годом ранее.

Наибольшей популярностью среди покупателей вновь пользовались автобусы марки PAZ. На этот бренд пришлось 38% всех проданных в феврале транспортных средств данного сегмента, что в абсолютных цифрах составляет 184 единицы. Второе место в рейтинге сохранил российский производитель LIAZ, реализовавший 86 автобусов. В пятерке лидеров также оказались китайский Yutong (66 шт.), белорусский MAZ (31 шт.) и отечественный NEFAZ (27 шт.).

В модельном зачете лидирующую позицию удерживает PAZ 3205 — за последний месяц зимы было продано 113 таких автобусов. Следом за ним идет еще одна модель Павловского автобусного завода — PAZ 3204, разошедшаяся в количестве 62 экземпляров. Также в топе оказались две модели производства Ликинского автобусного завода: LIAZ 6274 (49 шт.) и LIAZ 5292 (37 шт.). Пятую строчку занял MAZ 216 с показателем в 30 проданных единиц.

В сумме за январь и февраль 2026 года на российском рынке новых автобусов было реализовано 1 028 транспортных средств. Этот результат на 17,4% уступает аналогичному периоду прошлого года.