Продажи автомобилей от немецких производителей в Китае резко упали.

Продажи автомобилей BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen и Porsche в Китае показали худший результат в 3 квартале 2024 года после пандемии. Об этом сообщает портал Motor.ru со ссылкой на издание Bloomberg.

Совокупная доля крупнейших брендов на китайском рынке упала с 25% до 14% за 5 лет. При этом доля электромобилей составляет менее 10% от общего рынка. Продажи BMW в 3 квартале этого года рухнули на 30% по сравнению со 2 кварталом 2024 года. Mercedes-Benz показал отрицательную динамику в 13%, Porsche потерял 19% продаж, а Volkswagen сразу 15%.

Китай отходит от автомобилей с ДВС, и немецкие производители предлагают потребителям электрифицированные машины. Однако они уже не соответствуют запросам потребителей. Покупатели из Китая обращают внимание на технические характеристики автомобилей, информационно-развлекательные комплексы, функции дополненной реальности, цифровые сервисы. Китайские автопроизводители дешевле и более функциональны, чем немецкие.

Немецким брендам не так просто отказаться от китайского рынка. Немецкие автопроизводители управляют в Китае сетью из более чем 40 заводов – больше, чем у них на родине. Инвестиции слишком большие, чтобы от них отказаться. Земля, на которой построены заводы, принадлежит китайскому правительству и их нельзя так просто продать или закрыть. Массовое сокращение рабочих также невозможно – это требует обсуждения с китайскими партнерами и одобрения местных властей.