Главная Новости Продажи Продажи автомобилей от немецких производителей в Китае резко упали.
Новости

Продажи автомобилей от немецких производителей в Китае резко упали.

Продажи автомобилей BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen и Porsche в Китае показали худший результат в 3 квартале 2024 года после пандемии. Об этом сообщает портал Motor.ru со ссылкой на издание Bloomberg.
РедакцияР
Редакция
21.10.2024, 10:31·2 мин
single
Фото: Autostat.ru

Продажи автомобилей BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen и Porsche в Китае показали худший результат в 3 квартале 2024 года после пандемии. Об этом сообщает портал Motor.ru со ссылкой на издание Bloomberg.

Совокупная доля крупнейших брендов на китайском рынке упала с 25% до 14% за 5 лет. При этом доля электромобилей составляет менее 10% от общего рынка. Продажи BMW в 3 квартале этого года рухнули на 30% по сравнению со 2 кварталом 2024 года. Mercedes-Benz показал отрицательную динамику в 13%, Porsche потерял 19% продаж, а Volkswagen сразу 15%.

Китай отходит от автомобилей с ДВС, и немецкие производители предлагают потребителям электрифицированные машины. Однако они уже не соответствуют запросам потребителей. Покупатели из Китая обращают внимание на технические характеристики автомобилей, информационно-развлекательные комплексы, функции дополненной реальности, цифровые сервисы. Китайские автопроизводители дешевле и более функциональны, чем немецкие.

Немецким брендам не так просто отказаться от китайского рынка. Немецкие автопроизводители управляют в Китае сетью из более чем 40 заводов – больше, чем у них на родине. Инвестиции слишком большие, чтобы от них отказаться. Земля, на которой построены заводы, принадлежит китайскому правительству и их нельзя так просто продать или закрыть. Массовое сокращение рабочих также невозможно – это требует обсуждения с китайскими партнерами и одобрения местных властей.

Источник

Продажи (269)Китай (6)BMW (145)Mercedes-benz (116)Volkswagen (143)Porsche (75)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·02.03.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация