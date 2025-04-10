Продажи кроссоверов Xcite стартовали на одном из онлайн-площадок.

На площадке "Яндекс.Маркет" появились в продаже кроссоверы Xcite X-Cross 7 и X-Cross 8, доступные для покупки. На данный момент данные автомобили можно купить только в городе Воронеж.

После того как заказ на желаемый кроссовер будет оформлен, покупателю необходимо будет выбрать пункт выдачи для самовывоза. Сотрудник автосалона свяжется с покупателем по оставленной заявке для уточнения информации, необходимой для оформления документов, как сообщает "Российская газета".

Сборкой моделей Xcite занимается бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге. В компании недавно опровергли слухи о том, что производственный процесс был приостановлен.

Для создания Xcite X-Cross 7 использовался кроссовер Chery Tiggo 7 в качестве донора. А X-Cross 8 был разработан на базе китайского паркетника Chery Tiggo 8.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что владельцы новых китайских автомобилей в России принимают решение переделывать свои иностранные автомобили, однако цель этой процедуры остается не совсем понятной.