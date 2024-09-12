Рекордные продажи китайских автомобилей в августе: 90 тысяч единиц

По информации агентства "АВТОСТАТ", в августе 2024 года в России было реализовано 90 тысяч новых легковых автомобилей китайских производителей. Этот результат является самым высоким за всю историю присутствия "китайцев" на автомобильном рынке страны. Напомним, что предыдущий рекорд был установлен в марте текущего года - 84 тысячи проданных машин.

Специалисты отмечают, что в последний месяц лета были зафиксированы рекордные показатели продаж у ряда китайских автомобильных брендов. Например, Haval устанавливает рекорды второй месяц подряд (18564 проданных автомобиля в августе), Chery - третий месяц (16544 шт.), Changan - четвертый месяц (11429 шт.), Jetour - третий месяц (3704 шт.), а JAECOO - шестой месяц (2852 шт.). Также стоит отметить значительный объем продаж в августе у таких брендов, как TANK (2787 шт.), GAC (2273 шт.) и Hongqi (784 шт.).

Продажи самых востребованных среди россиян моделей китайских автомобилей также устанавливают рекорды. Например, кроссовер Haval Jolion увеличивает продажи второй месяц подряд - в августе было реализовано 8955 автомобилей. Автомобили Chery Tiggo 7 PRO Max и Changan CS35 Plus также увеличили объемы продаж во второй месяц подряд (соответственно 8004 шт. и 2261 шт.). У Chery Tiggo 4 PRO этот показатель увеличился третий месяц подряд (5543 шт. в августе), а у Changan CS55 Plus - четвертый месяц (4782 шт.). Высокие продажи также были зафиксированы в конце лета у Haval M6 (3977 шт.), Geely Atlas (2994 шт.) и TANK 300 (1724 шт.).

Глава дилерского автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин считает, что объемы продаж новых автомобилей, особенно китайских марок, достигли рекордных значений в августе, учитывая предстоящее повышение утилизационного сбора в октябре. "Потребители опасаются увеличения цен, что побуждает их совершать покупки автомобилей до изменения цен. Кроме того, в последний месяц лета автопроизводители и дилеры продолжали предлагать выгодные условия для сделок", - поясняет Житнухин.

По мнению генерального директора ГК "АВТОДОМ" Андрея Ольховского, ожидание повышения ключевой ставки на сентябрьском заседании Центрального банка вызвало увеличение спроса на автокредиты. "При этом благоприятная динамика рынка сложилась благодаря поддержке спроса со стороны основных участников рынка, импортеров и дистрибьюторов. Haval, благодаря разнообразию модельного ряда и в условиях острой конкуренции, продолжает удерживать лидирующие позиции среди китайских брендов", - добавляет Ольховский.

На онлайн-трансляции "АВТОСТАТ Analytic Time. Китайские автомобили в России. Ключевые цифры и тренды" наши эксперты поделились самой актуальной информацией о китайских автомобилях на российском рынке, импорте и автомобильном парке.