Главная Новости Продажи электромобилей от Kia стремительно уменьшаются
Новости

Продажи электромобилей от Kia стремительно уменьшаются

Продажи бизнес-седана Kia K5 выросли на 256% в месяц, тогда как электромобили бренда испытывают спад. Критики отмечают, что флагманские модели не пользуются популярностью.
РедакцияР
Редакция
04.06.2025, 11:43·2 мин
single
Фото: Carsweek.ru

Флагманские электрические модели бренда пока не могут похвастаться высокими продажами, в то время как продажи бизнес-седана K5, оснащенного ДВС, выросли в мае на 256%. Kia не единственная компания, столкнувшаяся с замедлением продаж электромобилей.

Следует отметить, что бизнес-седан K5 производится уже несколько лет, и резкий скачок продаж в мае не является чем-то удивительным. За год объем продаж увеличился на 220%. В прошлом году автопроизводитель реализовал 9036 автомобилей, в текущем году - уже 28 951. Вместе с K4 Kia продала более 90 000 автомобилей за этот год.

Очевидно, что корейскому бренду хотелось бы, чтобы его электрические модели имели такой же успех, как и K5. Несмотря на то, что критики отмечают великолепное управление EV6, покупатели не проявляют к нему такого интереса, как год назад. За первые пять месяцев текущего года продажи снизились на 40,8%. Флагманский электрический внедорожник Kia EV9 также испытывает сложные времена: продажи за тот же период упали на 48,2%.

Похоже, что эта тенденция сохранится и дальше. Только в мае продажи EV6 сократились на 69,8%, а продажи EV9 по всей стране составили всего 37 единиц.

Недавно наше издание сообщало о том, что Kia в настоящее время проводит тестирование своего нового и перспективного универсала.

Источник. Фото - Kia

Источник

Нравится нашим читателям

ОбзорыСтатьи

Пусковое устройство для автомобиля: ваш надежный помощник в экстренных ситуациях

Демид Поршнев·04.02.2025
Новости

Самые надежные кроссоверы и внедорожники 2000-2010 годов: список из 14 моделей

Алла Николаева·19.04.2024
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация