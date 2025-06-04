Продажи электромобилей от Kia стремительно уменьшаются

Флагманские электрические модели бренда пока не могут похвастаться высокими продажами, в то время как продажи бизнес-седана K5, оснащенного ДВС, выросли в мае на 256%. Kia не единственная компания, столкнувшаяся с замедлением продаж электромобилей.

Следует отметить, что бизнес-седан K5 производится уже несколько лет, и резкий скачок продаж в мае не является чем-то удивительным. За год объем продаж увеличился на 220%. В прошлом году автопроизводитель реализовал 9036 автомобилей, в текущем году - уже 28 951. Вместе с K4 Kia продала более 90 000 автомобилей за этот год.

Очевидно, что корейскому бренду хотелось бы, чтобы его электрические модели имели такой же успех, как и K5. Несмотря на то, что критики отмечают великолепное управление EV6, покупатели не проявляют к нему такого интереса, как год назад. За первые пять месяцев текущего года продажи снизились на 40,8%. Флагманский электрический внедорожник Kia EV9 также испытывает сложные времена: продажи за тот же период упали на 48,2%.

Похоже, что эта тенденция сохранится и дальше. Только в мае продажи EV6 сократились на 69,8%, а продажи EV9 по всей стране составили всего 37 единиц.

Недавно наше издание сообщало о том, что Kia в настоящее время проводит тестирование своего нового и перспективного универсала.

Источник. Фото - Kia