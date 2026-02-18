За год в России продажи дизельных легковых автомобилей снизились на 24%

По итогам 2025 года в России было продано 15 300 новых легковых автомобилей с дизельными двигателями, что на 24% меньше, чем годом ранее. Такие данные представили эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на АО «ППК».

Общий рынок новых легковых автомобилей в прошлом году также сократился — падение составило 16%. В результате доля дизельных моделей уменьшилась с 1,3% в 2024 году до 1,2% в 2025-м.

Аналитики отмечают, что в категории дизельных легковых машин произошла смена лидера. Первое место по объему продаж в 2025 году занял китайский бренд Haval, реализовавший 2 641 автомобиль с дизелем. Компания Great Wall, возглавлявшая рейтинг год назад, на этот раз опустилась на вторую позицию с показателем 2 594 проданных машин. При этом Great Wall снизила продажи дизельных автомобилей на 57%, в то время как Haval увеличил этот показатель в 3,2 раза.

Третью строчку по объему реализации дизельных легковых автомобилей заняла японская Toyota — 1 617 машин; продажи компании в этом сегменте упали на 38%. Четвертое место — у китайской марки Foton (1 310 единиц, рост составил 75%), а пятерку лидеров замыкает российский Sollers (1 093 проданных автомобиля, снижение на 33%).

Самой востребованной моделью среди дизельных легковых автомобилей в России по-прежнему остается пикап Great Wall Poer, на который в прошлом году пришлось 1 938 проданных экземпляров. Второе место занимает внедорожник Haval H5 (1 655 автомобилей), третье — пикап Foton Tunland (1 294 экземпляра). Также в пятерку наиболее популярных моделей вошли внедорожник Haval H9 и пикап Sollers ST6 с результатами 986 и 983 автомобиля соответственно.

Вопросы, связанные с тенденциями и прогнозами в других сегментах российского авторынка, планируется обсудить на форуме автобизнеса «ForAuto – 2025. Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы», который агентство «АВТОСТАТ» организует 26 февраля в Москве. Дополнительную информацию о мероприятии и регистрация доступны на сайте forauto.autostat.ru.

Фото: АВТОСТАТ