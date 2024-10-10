Продажи автотранспортных средств за 9 месяцев увеличились в полтора раза.

С начала текущего года и до сентября 2024 года в России было продано 1 миллион 337,3 тысяч единиц новой автомобильной техники. Это на 49% превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили эксперты агентства "АВТОСТАТ" на форуме автобизнеса под названием "CarX – 2024", который впервые прошел офлайн.

Также стоит отметить, что объем продаж автотранспортных средств за этот период уже превысил результат за весь 2023 год. Напомним, что годом ранее было реализовано 1 миллион 309 тысяч единиц автомобильной техники.

Оживление на рынке показывают продажи легковых автомобилей - за 9 месяцев они перегнали общий результат прошлого года (1 миллион 059 тысяч единиц). Они же имеют самый значительный рост - на 61% до 1 миллион 154,8 тысяч экземпляров.

В отношении других категорий транспортных средств за январь-сентябрь 2024 года объемы продаж пока не достигли уровня прошлогодних цифр. В случае с легкими грузовиками и автобусами они могут превзойти показатели предыдущего года, в то время как у грузовых автомобилей это маловероятно.

Продажи легких коммерческих автомобилей за прошедшие 9 месяцев составили 75,5 тысячи единиц (рост на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), в то время как в 2023 году было продано 90 тысяч таких машин. Продано 13,9 тысяч автобусов (рост на 17%), в то время как прошлогодний показатель составлял 16 тысяч штук.

Единственной категорией, показавшей снижение продаж, стали грузовики. За отчетный период было реализовано 93,2 тысячи штук – это на 12% меньше, чем в 2023 году. До рекордных 144 тысяч проданных грузовиков прошлого года они, скорее всего, не дотянутся.