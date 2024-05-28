Главная Новости Статистика авторынка Россиянам известного продавца подержанных машин из Гродно пришлось назвать «тяжелыми клиентами»
Новости

Россиянам известного продавца подержанных машин из Гродно пришлось назвать «тяжелыми клиентами»

Белорусский портал AV.BY провел исследование состояния местного вторичного рынка автомобилей в конце весны. Журналист портала пообщался с представителем одного из автохаусов Гродно.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
28.05.2024, 13:42·2 мин
single
Фото: Carsweek.ru

Белорусский портал AV.BY провел исследование состояния местного вторичного рынка автомобилей в конце весны. Журналист портала пообщался с представителем одного из автохаусов Гродно.

Менеджер комиссионной площадки в Гродно сообщил, что продажи автомобилей в последнюю неделю идут медленно. Отвечая на вопрос о клиентах из России, он эмоционально заметил: "Пока только голову дурят!". Потенциальные покупатели из РФ могут задавать десятки вопросов о машинах, но сделка так и не заключается.

По словам собеседника AV.BY, клиенты из России могут "вытрясти душу" по переписке, но при вопросе о конечной цене наступает молчание. За последние два месяца ни один россиянин не обратился в данную компанию. Менеджер отметил, что российские покупатели являются "тяжелыми клиентами".

Цены на белорусском рынке автомобилей пока остаются стабильными. Некоторые премиальные иностранные марки, возможно, подешевели к концу весны.

В настоящее время в Гродно пользуются популярностью французские модели автомобилей. В то же время спрос на Volkswagen Touran снизился. Менеджер отметил, что сейчас хороший спрос на Peugeot 3008 и Renault Grand Scenic.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено о запуске сборки Geely Atlas Pro под названием Belgee X70 в Белоруссии.

Источник

Статистика авторынка (31)Подержанные (13)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

"Jeep отзывает внедорожник Cherokee 2022 из-за проблем с сигналами поворота"

Иннокентий Петров·03.04.2024
Новости

Skoda Octavia из КНР теперь можно купить в России

Редакция·19.01.2024
Новости

"Volvo назвала свои два кроссовера иначе. Как они теперь называются?"

Демид Поршнев·20.02.2024
Новости

"«Калашников» анонсировал выпуск электрического ретро-мотоцикла ИЖ-49"

Редакция·11.04.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация