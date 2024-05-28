Россиянам известного продавца подержанных машин из Гродно пришлось назвать «тяжелыми клиентами»

Белорусский портал AV.BY провел исследование состояния местного вторичного рынка автомобилей в конце весны. Журналист портала пообщался с представителем одного из автохаусов Гродно.

Менеджер комиссионной площадки в Гродно сообщил, что продажи автомобилей в последнюю неделю идут медленно. Отвечая на вопрос о клиентах из России, он эмоционально заметил: "Пока только голову дурят!". Потенциальные покупатели из РФ могут задавать десятки вопросов о машинах, но сделка так и не заключается.

По словам собеседника AV.BY, клиенты из России могут "вытрясти душу" по переписке, но при вопросе о конечной цене наступает молчание. За последние два месяца ни один россиянин не обратился в данную компанию. Менеджер отметил, что российские покупатели являются "тяжелыми клиентами".

Цены на белорусском рынке автомобилей пока остаются стабильными. Некоторые премиальные иностранные марки, возможно, подешевели к концу весны.

В настоящее время в Гродно пользуются популярностью французские модели автомобилей. В то же время спрос на Volkswagen Touran снизился. Менеджер отметил, что сейчас хороший спрос на Peugeot 3008 и Renault Grand Scenic.

Фото: Carsweek.ru

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