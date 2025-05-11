Продается уникальный спорткар Acura NSX-T 2005 года

Японский суперкар Acura NSX был впервые представлен на Чикагском автосалоне в 1989 году. Машина произвела настоящий фурор и считалась революционной спортивной моделью. Через много лет после выпуска стоимость NSX стала значительно выше, чем у немецкого конкурента Porsche 911, несмотря на то, что по скорости они равны.

Фото: Carsweek.ru

На западном аукционе выставлена последняя версия японского суперкара - один из восьми экземпляров Acura NSX-T первого поколения с оранжевым кузовом и черным кожаным салоном, собранных в период с 2002 по 2005 год.

Сравнивая Acura NSX-T и немецкий спорткар, следует отметить, что по мнению автоэкспертов тех времен, японская модель была более сбалансированной и управляемой машиной благодаря своему среднемоторному расположению.

2005 год ознаменовался завершением производства Acura NSX-T. Несмотря на невысокий спрос во времена выпуска, со временем ценность этого суперкара значительно возросла.

В 1997 году мощность NSX была увеличена до 290 л.с. за счет 3,2-литрового двигателя V6, работавшего с шестиступенчатой механической коробкой или "автоматом". В 2002 году выдвижные фары были заменены на фиксированные ксеноновые, подвеска переработана, а кузов немного изменен.

Фото: Carsweek.ru

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