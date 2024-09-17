Проблемы с болидом Red Bull начались еще в 2023 году

В 2023 году Red Bull Racing продемонстрировала впечатляющую производительность, выиграв двадцать одну из двадцати двух гонок. Однако спустя год команда из Милтон-Кинса столкнулась с серьезными трудностями и теперь находится в роли аутсайдера.

Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер отметил, что источник проблем с текущим болидом кроется в изменениях, внесенных еще на Гран При Испании в прошлом году.

Кристиан Хорнер подчеркнул: "Мы изучили всю цепочку разработки и выяснили, что первоначальная ошибка была допущена при внедрении обновлений на этапе в Барселоне в 2023 году. У Серхио начались проблемы с машиной именно на этой трассе. Однако мы не уделили этому должного внимания, так как Макс продолжал одерживать победы".

Сейчас в Red Bull Racing активно готовят новые обновления к Гран При США в Остине, который пройдет в октябре. В команде надеются, что эти улучшения помогут им вернуть прежние позиции и снова выйти в лидеры.