Что делать, чтобы не попасть в дорожные неприятности на заправке: штрафы и лишение прав.

На автозаправочных станциях часто происходят ситуации, когда водители не обращают внимания на знак "Въезд запрещен" и все равно въезжают. Согласно Кодексу административных правонарушений Российской Федерации, за такое нарушение можно получить штраф от 500 до 5 тысяч рублей. Хоть размер штрафа за въезд на АЗС минимален, не стоит забывать о правилах.

На выезде с заправки также возникают неприятные ситуации из-за невнимательности водителей. Например, выезжая на дорогу с односторонним движением, нужно помнить о знаке "Въезд запрещен". Нарушение этих правил может привести к лишению водительских прав и штрафу.

Неопытные водители порой забывают вернуть пистолет на АЗС обратно в бензобак после заправки. Это приводит к серьезным последствиям, вплоть до лишения прав на год-полтора. Камеры наблюдения на АЗС фиксируют все происходящее, и покидая место с не вернутым пистолетом, водитель рискует серьезными наказаниями.

Важно помнить, что на заправке любой пешеход, вышедший из машины, становится пешеходом. Поэтому необходимо быть внимательным как при передвижении по территории АЗС, так и при выезде. Не заметить пешехода на заправке может обернуться штрафом, лишением прав и даже уголовным наказанием в случае наезда.

Курение на АЗС – еще одно распространенное нарушение. Нарушители могут быть оштрафованы на сумму от 500 до 1500 рублей, что может привести к лишению водительских прав. Курение на заправке запрещено из-за повышенной опасности возгорания.

АЗС (бензоколонка, автозаправка, заправка) – это комплекс оборудования для заправки автомобилей. Штраф – установленное наказание за правонарушение. Заблаговременно знать и соблюдать правила на заправке поможет избежать неприятностей.