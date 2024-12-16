Главная Новости Штраф Что делать, чтобы не попасть в дорожные неприятности на заправке: штрафы и лишение прав.
Новости

Что делать, чтобы не попасть в дорожные неприятности на заправке: штрафы и лишение прав.

На автозаправочных станциях часто происходят ситуации, когда водители не обращают внимания на знак "Въезд запрещен" и все равно въезжают.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
16.12.2024, 16:21·2 мин
single
Фото: Carsweek.ru

На автозаправочных станциях часто происходят ситуации, когда водители не обращают внимания на знак "Въезд запрещен" и все равно въезжают. Согласно Кодексу административных правонарушений Российской Федерации, за такое нарушение можно получить штраф от 500 до 5 тысяч рублей. Хоть размер штрафа за въезд на АЗС минимален, не стоит забывать о правилах.

На выезде с заправки также возникают неприятные ситуации из-за невнимательности водителей. Например, выезжая на дорогу с односторонним движением, нужно помнить о знаке "Въезд запрещен". Нарушение этих правил может привести к лишению водительских прав и штрафу.

Неопытные водители порой забывают вернуть пистолет на АЗС обратно в бензобак после заправки. Это приводит к серьезным последствиям, вплоть до лишения прав на год-полтора. Камеры наблюдения на АЗС фиксируют все происходящее, и покидая место с не вернутым пистолетом, водитель рискует серьезными наказаниями.

Важно помнить, что на заправке любой пешеход, вышедший из машины, становится пешеходом. Поэтому необходимо быть внимательным как при передвижении по территории АЗС, так и при выезде. Не заметить пешехода на заправке может обернуться штрафом, лишением прав и даже уголовным наказанием в случае наезда.

Курение на АЗС – еще одно распространенное нарушение. Нарушители могут быть оштрафованы на сумму от 500 до 1500 рублей, что может привести к лишению водительских прав. Курение на заправке запрещено из-за повышенной опасности возгорания.

АЗС (бензоколонка, автозаправка, заправка) – это комплекс оборудования для заправки автомобилей. Штраф – установленное наказание за правонарушение. Заблаговременно знать и соблюдать правила на заправке поможет избежать неприятностей.

Источник

Штраф (27)Латвийские (23)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Статьи

Почти 800 миллионов долларов — состояние тройки богатейших пилотов Формулы-1

Редакция·25.10.2024
Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация