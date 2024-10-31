Рено вернулся на российский рынок с кроссовером, дешевле китайских автомобилей.

Недавно вернувшийся к нам Renault Arkana вновь стал объектом внимания, но уже на корейском рынке под именем Samsung XM3. Согласно данным портала «Автоновости дня», стартовая цена на эту модель составляет 2 900 000 рублей.

Кроссовер Samsung XM3 2023 года выпуска доступен для покупки в одном из автосалонов Санкт-Петербурга как готовый автомобиль, так и под заказ. В предложении указано, что автомобили полностью растаможены и снабжены всей необходимой документацией для регистрации.

Фото: Автоновости Дня

Оба автомобиля оснащены 150-сильным бензиновым турбомотором TCe объемом 1,3 литра, а также семиступенчатым «роботом» Getrag с двумя сцеплениями и передним приводом. В комплектацию входят LED-фары высокой производительности, сиденья с тканевой обивкой, диодные фонари, кожаный руль, цифровая приборная панель, кондиционер и мультимедийная система с семидюймовым сенсорным дисплеем.

Еще один автосалон из Петербурга предлагает привозные кросс-купе по заказу. Стоимость таких автомобилей составляет от 3 180 000 до 3 220 000 рублей за версию с 150-сильным двигателем и от 3 200 000 за модификацию с 123-сильным мотором и вариатором, с также передним приводом.

Фото: Автоновости Дня

По информации авторитетного портала, китайские аналоги подобных кроссоверов обычно более дорогие. Например, для приобретения Geely Tugella от Knewstar придется выложить не менее 3 795 990 рублей, а за новый переднеприводный паркетник Geely Cityray цена начинается от 3 160 990 рублей.

Если говорить о внешнем сходстве Samsung XM3 и Renault Arkana, то можно заметить, что дизайн различается в деталях. Корейский кросс-купе имеет оригинальный задний бампер, другие вставки и форму подштамповок, уникальные детали и свою фурнитуру. В салоне также видны различия, исключая общие элементы, такие как руль и подрулевые панели.

Интересно, что на российском рынке продолжают поставлять Renault Koleos, хоть и ограниченными партиями. Цена на эти автомобили начинается от 3 299 990 рублей за базовую комплектацию.