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Nissan готовит возвращение привычного бюджетного кроссовера на российский рынок. Что известно

Российское отделение китайской компании Sinomach Automobile, известной своим брендом Oting, готовится к запуску параллельного импорта автомобилей. Планируется, что в Россию будут поставлены кроссоверы Nissan Qashqai второго поколения.
Алла НиколаеваА
Алла Николаева
31.10.2024, 08:32·1 мин
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Фото: Автоновости Дня

Российское отделение китайской компании Sinomach Automobile, известной своим брендом Oting, готовится к запуску параллельного импорта автомобилей. Планируется, что в Россию будут поставлены кроссоверы Nissan Qashqai второго поколения.

Информация о будущем появлении кроссовера Nissan в линейке Oting уже доступна на официальном сайте марки. Однако точные сроки начала продаж и цена модели на российском рынке пока остаются неизвестными.

Напомним, что в настоящее время на китайском рынке Nissan Qashqai представлен в двух поколениях, оба производятся на совместном предприятии Nissan-Dongfeng. Первое поколение, известное как Qashqai Classic, вскоре пройдет обновление дизайна, при этом двигатель 2,0 литра с 140 л.с. и вариатор останутся без изменений.

Интересно, что в октябре «Автоновости дня» сообщили о возвращении бренда Oting на российский рынок с рамным внедорожником Nissan Patrol. На данный момент ассортимент Oting включает только одну модель — внедорожник под названием "Паладин", построенный на базе японского Nissan Terra.

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