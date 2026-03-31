Известные кроссоверы выпускаются под новой маркой: в России вновь запущено производство автомобилей, простаивавшее 11 лет

На бывшем заводе General Motors в Шушарах, Санкт-Петербург, стартует выпуск автомобилей под новым российским брендом Jeland. Одной из первых моделей станет кроссовер, практически повторяющий дизайн и технические характеристики популярного в России китайского автомобиля Jaecoo J8. Об этом свидетельствуют фотоматериалы, накануне представленные губернатору города Александру Беглову.

Глава региона отметил, что запуск производства автомобилей Jeland открывает новую страницу в истории автопрома Санкт-Петербурга. По словам Александра Беглова, этот шаг отвечает задачам программы «Передовая промышленность и развитие предпринимательства», а созданное с нуля современное производство отличается высоким уровнем автоматизации и было реализовано в кратчайшие сроки. Он также подчеркнул, что запуск нового бренда будет способствовать технологической независимости страны и создаст дополнительные рабочие места для жителей города.

Беглов добавил, что появление Jeland отражает новую стратегию развития отрасли – формирование технологической платформы на принципах международного сотрудничества и локализации важнейших производственных компетенций.



На опубликованных администрацией города фотографиях прототип кроссовера Jeland практически не отличается от полноразмерного семейного Jaecoo J8. Отметим, что недавно на эту модель снизили цену на 200 тыс. рублей.

Jaecoo J8, собираемый в Китае, доступен российским покупателям в трех вариантах оснащения. Во всех комплектациях этот кроссовер оборудован 2,0-литровым турбомотором мощностью 249 лошадиных сил. В паре с ним работает семиступенчатая роботизированная трансмиссия, а на выбор предлагаются два варианта полного привода: стандартная схема с одной многодисковой муфтой на задней оси и интеллектуальная AWD Torque-Vectoring с двумя муфтами на полуосях для независимого распределения крутящего момента между левым и правым колесом.

Производственная площадка в Шушарах после 11-летнего простоя полностью модернизирована и готовится к массовому выпуску автомобилей. На днях здесь собрали первый кузов нового автомобиля Jeland.

Как уточнили в компании «АГР», которой принадлежит предприятие, сварочный цех фактически построили заново. Были усилены промышленные полы для новых нагрузок, установлены дополнительные металлоконструкции и современное оборудование, а также создана лаборатория контроля качества с измерительной техникой.

Новый цех оснащён автоматизированными системами и рассчитан на выпуск четырех различных моделей кузова. На производстве используются роботизированные технологии точечной и шовной сварки в инертной газовой среде, автоматическое нанесение герметиков, а также системы машинного зрения и автоматические кондукторы, обеспечивающие геометрическую точность изделий.

Ранее стало известно, что под именем Jeland на рынок выйдут не только «копии» Jaecoo J8, но и Jaecoo J7. Внутрикорпоративные индексы для них — T42 и 35T соответственно. Все необходимые одобрения типа транспортного средства (ОТТС) уже получены.

Автор: Иван Бахарев