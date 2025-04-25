Частные парковочные фирмы готовятся выписать удивительные 14,5 миллиона штрафов в этом году

Удивительные 14.5 миллионов требований об уплате штрафов будут выставлены частными парковочными фирмами в этом году, если текущий шестимесячный тренд сохранится.

Анализ данных от Driver and Vehicle Licensing Agency (DVLA) организацией RAC указывает на общую сумму выписанных частными фирмами штрафов за парковку, которая возрастет до огромных £1.4 миллиарда в 2025 году, предполагая, что нацеленные водители все получат уведомление о штрафе в £100.

Все более прибыльная природа этой отрасли становится ясной благодаря тому факту, что парковочные фирмы в настоящее время выписывают вдвое больше уведомлений о штрафах за парковку по сравнению с 2019 годом, когда правительство впервые приняло Закон о том, чтобы пресекать жадных операторов, которые широко воспринимались как злоупотребляющие водителями.

К сожалению, в 2022 году потенциально эффективный Кодекс практики частной парковки, предназначенный для ограничения парковочных сборов, был отменен после судебной борьбы и заявлений о трудностях со стороны парковочной индустрии.

Операторы утверждали, что соблюдение правил нового Кода может привести к тому, что 46 процентов парковочных бизнесов обанкротятся в течение года, а также к потере 3 000 рабочих мест. В то время Британская ассоциация парковок – торговая организация индустрии – заявила, что сокращение максимальных парковочных сборов может ограничить эффективность контроля за парковками и увеличить риск того, что водители будут игнорировать правила парковки.

RAC указывает на недавние громкие случаи парковки, которые подчеркивают воспринимаемую несправедливость парковочных операций, включая случай, когда водителям угрожали штрафом в £1,906 после того, как он потратил на оплату парковки в Дерби больше пяти минут, а также сотни возмущенных пользователей парковки в Систоне, Лестершир, которым грозили штрафы из-за того, что, по их утверждениям, неисправны автоматы для оплаты парковки.

RAC также говорит, что их анализ показывает, что всего пять парковочных фирм отвечают за почти половину запросов в DVLA о данных владельцев в настоящее время, в то время как наши расчеты показывают, что стоимость в £2.50 для совершения таких запросов приносит более £36 миллионов правительству Великобритании ежегодно от парковочных фирм.