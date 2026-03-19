Дорогой бензин — ещё не всё: водителям предстоит готовиться к дорожному налогу в £200 с апреля

Водителей в Великобритании ожидает очередная волна повышения стоимости эксплуатации автомобилей: дорожный налог увеличился до £200, а владельцы более дорогих моделей теперь будут платить ежегодный сбор до £640.

Ежегодное повышение Vehicle Excise Duty, более известного как дорожный налог, традиционно происходит с учетом инфляции, и 2024 год не стал исключением. Новый тариф на автомобили, впервые зарегистрированные после 1 апреля 2017 года, вырос примерно на 2,5% — с £195 до £200. Это повышение оказалось ниже текущего уровня инфляции по Retail Price Index, который в Великобритании составляет 3,2%.

Дополнительные расходы ждут и владельцев дорогих автомобилей: так называемый Expensive Car Supplement (ECS) увеличился с £425 до £440. Эта доплата применяется к транспортным средствам с официальной стоимостью свыше £40,000 и взимается ежегодно в течение второго-пятого года владения, сверх стандартного дорожного налога.

Однако для некоторых автовладельцев появились и приятные новости. С апреля возрастает порог стоимости для ECS в отношении электромобилей: теперь на новые электрокары стоимостью до £50,000 не будет распространяться этот дополнительный сбор. С другой стороны, это уже второй год, когда электрические автомобили облагаются стандартным дорожным налогом. Кроме того, в 2028 году планируется ввести оплату за пройденные мили, что может обойтись владельцам электромобилей еще в три пенса за милю сверх обычного тарифа VED.

Владельцы более старых машин также ощутят рост расходов: стоимость дорожного налога увеличилась практически для всех категорий автомобилей. Самые экологичные транспортные средства по-прежнему платят от £20 до £35 в год, а для машин с наибольшими выбросами сбор увеличился до £790, что на £30 больше прошлогоднего показателя.

Все эти изменения происходят на фоне стремительного роста других расходов автомобилистов. По данным RAC, с конца февраля по середину марта цена на бензин поднялась с 132 до 142 пенсов за литр. Для среднего семейного автомобиля с 55-литровым баком такое повышение означает дополнительные £5,50 за одну заправку. Отмена временного снижения топливного акциза на пять пенсов приведет к еще большему росту цен на АЗС, однако правительство заявляет, что окончательное решение по этому вопросу пока не принято, в связи с продолжающимся конфликтом на Ближнем Востоке.