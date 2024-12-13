У президента FIA больше полномочий"There is now a greater concentration of powers in the hands of the president of the FIA."

На прошлой неделе были приняты изменения в уставе FIA, касающиеся работы аудиторских и этических комитетов. Теперь, в случае возникновения этических жалоб, они будут рассматриваться президентом FIA и президентом сената. Аудиторский комитет теряет свои полномочия в независимом расследовании финансовых вопросов.

После голосования Генеральной ассамблеи в Руанде 13 декабря, FIA опубликовала пояснения к принятым изменениям в уставе. Согласно заявлению, изменения в работе комитета по этике направлены на укрепление его независимости за счет уменьшения вмешательства администрации FIA.

Теперь комитет по этике будет подотчетен как президенту, так и президенту сената. Он также получил право самостоятельно оценивать необходимость начала расследования.

В связи с утечками конфиденциальных материалов в прессу, доступ к отчетам комитета по этике будет ограничен. Однако президент и президент сената могут привлекать членов сената или других сотрудников FIA к обсуждению или реализации рекомендаций комитета.

Отчеты комитета по этике, содержащие конфиденциальные данные, будут ограничены в целях защиты заявителей и лиц, на которых было наложено расследование.

Что касается аудиторского комитета, в FIA подчеркнули, что его роль заключается в консультативной деятельности. Он должен действовать в соответствии с уставом FIA и поддерживать сенат.

Изменения просто уточняют, что аудиторский комитет служит органом поддержки сената, и его внутренние правила будут утверждаться сенатом.

Тем не менее, аудиторский комитет сохраняет право оказывать помощь и проводить расследования по запросу председателя сената.