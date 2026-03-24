Глава Ferrari настаивает: «Мы должны извлечь все необходимые уроки»

Джон Элканн, президент Ferrari и председатель совета директоров холдинга Exor, в своем письме акционерам подвел итоги работы легендарной итальянской марки, уделив особое внимание успехам в автоспорте.

В послании Элканн отметил значимые достижения Ferrari в гонках на выносливость. Заводская команда одержала победу в обоих зачетах чемпионата мира WEC, а также вновь стала триумфатором в знаменитом Ле-Мане. Кроме того, в Макао Ferrari выиграла Кубок мира в категории GT3.

Элканн подчеркнул, что эти успехи были достигнуты впервые после более чем полувекового перерыва с момента последнего титула Ferrari в гонках на выносливость. По его словам, такие результаты стали возможны благодаря сплоченности коллектива, в который входят механики, инженеры и гонщики, объединенные общей целью.

Вместе с тем президент Ferrari вынужден был признать, что в Формуле 1 пока не удалось реализовать поставленные задачи. Элканн отметил важность не только побед, но и уроков, которые необходимо усваивать даже в случае неудач. В письме он напомнил, что у Энцо Феррари, основателя компании, существовала коллекция сломанных деталей, которую он называл "музеем ошибок".

Элканн акцентировал внимание на том, что подобная философия остается важной и в наши дни — речь идет о стремлении к ответственности и решимости возвращаться к борьбе, чтобы становиться сильнее.