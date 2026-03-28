СМИ раскрыли пол и имя ребёнка Фернандо Алонсо

Двукратный чемпион Формулы 1 Фернандо Алонсо стал отцом сына, названного в его честь, и поделился новостью на Гран-при Японии.
Демид Поршнев
28.03.2026, 12:51·1 мин
single
Фото: F1news.ru

Фернандо Алонсо, выступающий за команду Aston Martin, прибыл в Сузуку с опозданием из-за важного события в личной жизни. Известно, что гонщик задержался в Европе, где ожидал рождения первенца.

Уже находясь в Японии, Алонсо подтвердил радостную новость: на прошлой неделе он стал отцом. По словам спортсмена, мать и новорождённый чувствуют себя хорошо.

Хотя Фернандо Алонсо не стал раскрывать подробности, такие как пол и имя ребёнка, испанским СМИ удалось получить эту информацию. Сообщается, что у двукратного чемпиона мира Формулы 1 родился сын, и мальчику дали имя в честь отца — Фернандо Алонсо-младший.

Появление сына именитого гонщика вызвало волну шуток в социальных сетях. Пользователи отмечают, что, возможно, в 2060 году в Формуле 1 вновь будет выступать гонщик по имени Фернандо Алонсо, а может быть, на трассе окажутся сразу двое представителей этой фамилии.

