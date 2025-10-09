Пресс-конференция, посвященная проведению международной выставки MIMS Automobility Saint Petersburg

В пресс-конференции приняли участие будущие экспоненты и ведущие издания автомобильной и бизнес-тематик. Во время мероприятия будущие участники выставки оценили выставочные площади и прошли по всем павильонам КВЦ «Экспофорум» в рамках организованной экскурсии для всех желающих.

После осмотра выставочных залов перед участниками выступили представители государственных структур, организаторы выставки и партнеры, чтобы рассказать о совместных планах и о том, что нового ждет бизнес-сообщество на MIMS Automobility Saint Petersburg 2026.

Санкт-Петербург — новая точка роста автомобильной индустрии

Открывая встречу, Филипп Попов, поприветствовал всех гостей от имени СПб ГКУ Дирекции по сопровождению промышленных проектов и отметил важность автомобильной отрасли для СанктПетербурга.

Георгий Сурков, директор по внешнеэкономической деятельности Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга, отметил, что Санкт-Петербург сегодня — это не только культурная столица, но и один из ведущих промышленных центров России:

«Северная столица уже давно является центром судостроения и фармацевтики, а теперь активно развивается и автомобильная промышленность. Мы наблюдаем возрождение как легкового, так и грузового сегмента. Кроме того, Россия активно выстраивает взаимодействие с ближневосточными рынками — Ираном, Турцией, Индией, где также динамично развивается автокомпонентная отрасль».

Он подчеркнул, что выставка в Петербурге продолжит традиции инновационного подхода MIMS Automoibility как глобального бренда и станет важной площадкой для презентации новых технологий и трендов.

MIMS Automobility Saint Petersburg как зеркало отрасли

В своем выступлении Илья Плисов, член правления Союза автосервисов отметил особую роль MIMS Automobility как отражения реальной ситуации на рынке:

«Выставка — это зеркало бизнеса. Только здесь можно увидеть, насколько многообразен рынок, ощутить энергию отрасли, которую невозможно передать онлайн. MIMS Automobility — это живое общение, обмен опытом и новые возможности для сотрудничества».

Он также добавил, что перемещение выставки в Санкт-Петербург — решение стратегическое и символичное, поскольку город способен обеспечить комфортные условия и высокий уровень организации для всех участников.

MIMS Automobility Saint Petersburg— как движение вперед для бизнес-сообщества

Виталий Киселев, вице-президент ассоциации РОАД подчеркнул значение выставки для всей профессиональной аудитории:

«MIMS Automobility — это не просто событие, это движение вперед. Даже в сложный для отрасли период выставка демонстрирует энергию, рост и объединяет профессионалов. Здесь всегда можно открыть для себя новые идеи, вдохновиться общением с коллегами и партнерами».

Экспофорум — современная площадка мирового уровня

Александр Горохов, заместитель ген. директора по коммерции, ООО «Экспофорум-Интернэшнл», рассказал о преимуществах площадки проведения, которая готовится принять выставку в 2026 году:

«Наш комплекс ежегодно принимает более 200 мероприятий, которые посещают около полутора миллионов человек. Мы рады, что именно MIMS Automobility станет одним из ключевых проектов 2026 года. Уже сейчас мы готовимся принять выставку на всей площади комплекса — свыше 50 тысяч квадратных метров».

Он также подчеркнул, что «Экспофорум» видит положительные тенденции в развитии российского автопрома и готов обеспечить высокий уровень сервиса и комфорта для участников и гостей выставки.

Развитие отрасли и новые возможности

Майя Свиридова, директор, Национальной ассоциации поставщиков автопромышленных компонентов (НАПАК) и член регионального совета Санкт-Петербургского регионального отделения ООО «СоюзМаш России» отметила, что текущие изменения в автомобильной промышленности открывают новые перспективы:

«Несмотря на уход ряда международных брендов, сегодня активно развиваются отечественные производители и поставщики комплектующих. MIMS Automobility становится тем инструментом, который помогает компаниям находить новые рынки и партнеров не только в России, но и за ее пределами».

30 лет MIMS Automobility и новая глава в Санкт-Петербурге

Оксана Аникеева, генеральный директор ITEMF Expo, поблагодарила партнеров и коллег за поддержку проекта:

«Мы рады приветствовать вас в Санкт-Петербурге — городе, который станет новой площадкой для MIMS Automobility в юбилейный, 30-й год выставки. Мы уверены, что сотрудничество с Экспофорумом и ведущими отраслевыми союзами запустит новый цикл развития и позволит нам вывести MIMS Automobility на еще более высокий уровень».

Она рассказала о планах организаторов на 2026 год, включая сохранение ключевых форматов — деловую площадку AGORA, форум IMAF, проект MIMS Academy и премию MIMS Automobility Awards. Кроме того, впервые будет запущена программа VIP Club, ориентированная на ключевых закупщиков и байеров.

В заключение своей речи Оксана объявила о нестандартном для выставки решении открыть регистрацию раньше, чем обычно. Уже сейчас все желающие смогут получить билет для посещения выставки в следующем году. Для того, чтобы бесплатно попасть на выставку можно применить специальный промокод «MIMSSPB».

Пресс-конференция завершилась в дружественной и деловой атмосфере. Выставка MIMS Automobility Saint Petersburg пройдет в КВЦ «Экспофорум» с 25 по 28 августа 2026 года и станет крупнейшей международной площадкой для демонстрации новинок автокомпонентной и сервисной индустрии, объединяя производителей, дистрибьюторов и экспертов отрасли.