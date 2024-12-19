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Стоит ли тратить 1 млн рублей на премиальный японский кроссовер?

На вторичном рынке представлен надежный японский кроссовер с ценой в миллион. Речь идет о модели Infiniti FX35, возраст которой составляет 17-18 лет. Самым распространенным вариантом двигателя является 3,5-литровый 280-сильный бензиновый V6.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
19.12.2024, 09:41·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

На вторичном рынке представлен надежный японский кроссовер с ценой в миллион. Речь идет о модели Infiniti FX35, возраст которой составляет 17-18 лет.

Самым распространенным вариантом двигателя является 3,5-литровый 280-сильный бензиновый V6. Перед совершением покупки рекомендуется специалистом по автомобилям Александром Виноградовым проверить запуск двигателя. Одной из тревожных сигналов являются проблемы со стартом, которые могут быть следствием износа цепи ГРМ.

Проблемы с цепью ГРМ начинают проявляться примерно на 180-190 тысячах километров пробега. Данную проблему необходимо решать оперативно, чтобы избежать серьезных повреждений поршней и клапанов, так как сам двигатель плохо переносит перегревы.

Рекомендуется также промыть радиаторы и блок дроссельной заслонки сразу после покупки, а также обратить внимание на передний карданный вал: износ крестовин после 200 тысяч километров пробега является довольно распространенным явлением.

Состояние салона автомобиля может подсказать реальный пробег - материалы отделки в этом японском кроссовере не отличаются особой стойкостью.

Ранее стало известно, что на российском рынке появилась возможность купить Infiniti QX80 с белоснежным салоном за 10,2 миллиона рублей.

Фото: Carsweek.ru

Источник

Кроссовер (345)

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