Премиальный кроссовер Jaecoo J8 успешно прошел испытания на горной местности

Редакция Autonews.ru поделилась результатами тест-драйва нового кроссовера Jaecoo J8. Автомобиль отличает хорошая шумоизоляция, премиальная отделка, современное оборудование и хорошая проходимость для автомобилей данного сегмента - на горной местности кроссовер демонстрирует комфортное поведение.

Jaecoo J8 оснащается 249-сильным турбомотором в комплекте с 7-ступенчатым "роботом". Для разгона до 100 км/ч этому внедорожнику требуется 8 секунд. Трансмиссия работает плавно без перебоев при переключении передач. Полный привод устанавливается как стандартное оборудование.

Благодаря хорошей настройке подвески и электронным системам помощи на сложной трассе Jaecoo J8 едет легко и предсказуемо. Однако в тесных экстремальных поворотах замечены небольшие недостатки, такие как потеря устойчивости передней оси и скрип не очень широких низкопрофильных шин Michelin на 20-дюймовых дисках.

Фото: Carsweek.ru

К минусам этой премиальной "китайской" модели эксперты отнесли высокую цену и сложные функции. Jaecoo J8, длиной 4,82 метра, доступен на российском авторынке по цене от 4,39 млн рублей. Потребление топлива в смешанном цикле составляет 10,3 литра на 100 километров.

Фото: Carsweek.ru

Ранее уже стало известно, на что могут рассчитывать российские потребители от нового китайского седана DongFeng Shine Max.