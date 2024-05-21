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Кроссовер Changan, продаваемый в России, подвергся масштабному отзыву. Что случилось?

В Китае компания Changan объявила о масштабной отзывной кампании, которая затронет более 200 тысяч кроссоверов Changan CS55 Plus.Причиной отзыва стал сбой программного обеспечения блока управления информационно-развлекательной системой.
РедакцияР
Редакция
21.05.2024, 14:42·1 мин
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Фото: Автоновости Дня

В Китае компания Changan объявила о масштабной отзывной кампании, которая затронет более 200 тысяч кроссоверов Changan CS55 Plus.

Причиной отзыва стал сбой программного обеспечения блока управления информационно-развлекательной системой. Это приводит к искажению изображения с камеры кругового обзора, что может создать опасную ситуацию для водителя при движении задним ходом.

Общее количество затронутых отзывом автомобилей Changan CS55 Plus составляет 203 414 штук. Они были произведены в период с 8 июля 2021 года по 14 марта 2023 года. Владельцам придется посетить сервисный центр для обновления программного обеспечения.

Тем временем в России наблюдается значительный рост продаж автомобилей Changan. Согласно данным «Автоновостей дня», китайский бренд впервые вошел в тройку наиболее востребованных иностранных марок на российском рынке.

Источник

Changan (43)

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