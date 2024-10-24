Новая версия культового универсала Subaru Outback: подробности и фото

Культовый японский универсал, Legacy Outback, отмечает свое 30-летие. Однако, как сообщается, в Японии его выход на пенсию уже не за горами.

Изделие, зародившееся от Legacy Outback в 1994 году в Северной Америке, послужило поводом для Subaru отпраздновать 30-летие универсала именно в Японии. Технически модели в Стране восходящего солнца исполнится три десятка лет только к следующему году - оригинальный Legacy Grand Wagon JDM-spec был представлен через год после своего американского аналога, в 1995 году. Согласно планам, в 2024 году для японского рынка Legacy Outback получит специальную версию перед выходом из обращения.

Новинка пойдет далеко за рамки обычного обновления, включая заметные улучшения подвески. Эксклюзивная версия Legacy Outback ко 30-летию получит передние амортизаторы Hitachi, специально настроенные для модели. Задние амортизаторы также претерпят изменения со стороны Subaru Tecnica International, обещая сделать автомобиль более динамичным, не ущемляя при этом комфорт вождения, как утверждает производитель.

Для выделения японской спецверсии Legacy Outback Subaru добавляет множество черных элементов на прочный кузов. Темный стиль прослеживается и на 18-дюймовых колесах с матово-черным покрытием. На задней части автомобиля появится специальная табличка с логотипом STI Performance под затемненным значком Outback. В салоне автомобиля будут использованы кожаные материалы, а также заметный серебряный логотип «30th Anniversary», который будет вышит на черной коже дверей.

В Японии будет выпущено всего 500 эксклюзивных единиц Legacy Outback, заказы на которые начнут принимать с 10 ноября. В случае превышения спроса над предложением будут проведены лотерея, чтобы определить счастливых обладателей автомобиля. Времени на покупку японской версии Legacy Outback остается немного - книги заказов будут закрыты к концу марта 2025 года.

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