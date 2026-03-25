Mercedes-Maybach S-Class нового поколения: искусственный интеллект, гибридная установка и обновлённый дизайн

Виктор АндреевВ
Виктор Андреев
25.03.2026, 13:43·2 мин
single
В Европе стартовали официальные продажи обновленного Mercedes-Maybach S-Class, который прошел крупнейшую трансформацию за всю историю модели. Заказы на флагманский седан принимаются на европейском рынке с 25 марта, а в следующие месяцы новинка появится и на других мировых рынках.

В компании Mercedes отмечают, что новая версия Maybach S-Class поднимает уровень роскоши на совершенно новую ступень. Это первый Maybach, который оснащен мультимедийной системой MBUX четвертого поколения, охлаждаемой водой, а также с поддержкой искусственного интеллекта. Производитель акцентирует внимание на значительных изменениях, произошедших не только во внешности автомобиля, но и в отделке интерьера, а также технических характеристиках, включая инновационную «умную» подвеску.

Главными отличительными чертами нового Mercedes-Maybach S-Class стали увеличенная решетка радиатора с подсветкой по контуру и светящийся логотип. Дополняют образ фирменные фары с двойной звездой и роскошные детали цвета розового золота.

Внутреннее пространство седана может быть оформлено искусственной кожей ARTICO или высокотехнологичным текстилем Mirville, изготовленным из льна и переработанного полиэстера с акцентными элементами из настоящего дерева. Примечательно, что впервые в истории модели салон Mercedes-Maybach S-Class не использует натуральную кожу. Несмотря на это, по заявлению бренда, интерьер сохраняет традиционно высокий уровень эстетики, комфорта и прочности.

Клиентам обновленного Mercedes-Maybach S-Class доступен выбор из нескольких силовых агрегатов. Флагманская версия Mercedes-Maybach S 680 оснащается гибридной системой с бензиновым мотором V8 суммарной мощностью 634 л. с. В линейку также входит S 580 с двигателем V8 мощностью 560 л. с. и гибридный S 580 е с системой EQ Hybrid, основанной на модернизированном шестицилиндровом бензиновом моторе.

Серийное производство новой генерации Mercedes-Maybach S-Class начнется в апреле 2026 года на заводе Mercedes-Benz в Зиндельфингене, Германия, имеющем долгую историю.

Автор: Алина Олешко

Источник

