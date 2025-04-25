Geely представила революционно новый внедорожник, который не имеет аналогов в мире

На международном автосалоне в Шанхае компания Geely представила свое новейшее творение - концептуальный внедорожник Galaxy Cruiser. Этот автомобиль стал первым в мире, который оснащен «полномасштабным искусственным интеллектом», как сообщили в пресс-службе китайского автопроизводителя.

Geely Galaxy Cruiser имеет возможность переключаться между режимами - электрическим, гибридным и гибридным с увеличенным запасом хода в соответствии с дорожными условиями благодаря передовой технологии. Новинка обладает уникальной управляемостью на различных типах дорог, а искусственный интеллект контролирует систему полного привода.

Фото: Автоновости Дня

Разработчики ориентировались на максимальную безопасность, включив в Galaxy Cruiser пять инновационных функций, включая защиту от различных аварийных ситуаций. Интеллектуальное шасси с электронным управлением открывает для автомобиля множество новых возможностей, как, например, передвижение в «режиме краба» и автономный дрифт.

Питание нового внедорожника осуществляется с помощью силовой установки Geely Golden Short Blade, созданной из инновационных материалов. Эта батарея полностью защищена от деформации и других неприятностей, с чем часто сталкиваются владельцы электромобилей.

Фото: Автоновости Дня

Geely Galaxy Cruiser также оснащен передовой системой спутниковой связи, гидролокатором и водным радаром, что позволяет автомобилю перемещаться вплавь со скоростью более 8,5 км/ч и преодолевать водные преграды на глубину более 800 мм. Эти функции делают новинку уникальной в мире автомобильной индустрии.

Ранее Geely EX5, являющийся первым электрическим автомобилем марки на российском рынке, успешно прошел краш-тесты и получил максимальный балл - пять звезд по версии Euro NCAP. Кроссовер показал превосходные результаты в испытаниях на безопасность, убедив экспертов в высоком уровне защиты.

Автор: Иван Бахарев