Новый GMC Terrain: как изменился компактный кроссовер

Речь идет о модели GMC Terrain, которая в рамках смены модельного года получила некоторые изменения в дизайне и значительно улучшенный интерьер, а также сохранила мотор мощностью 175 л.с.

Производитель называет обновленную версию Terrain следующим поколением своего базового кроссовера. Хотя внешне новинка напоминает предыдущую модель с характерными C-образными фарами и уклонной задней частью, она получила полностью переработанный передний дизайн с новой массивной прямоугольной решеткой радиатора, увеличенными стеклянными панелями вместо маленьких задних окон и обновленными задними фарами, которые стали чуть меньше.

Салон автомобиля претерпел более серьезные изменения. Теперь здесь установлена 11-дюймовая цифровая приборная панель, информационно-развлекательная система с 15-дюймовым центральным экраном в вертикальной ориентации и встроенным голосовым помощником Google. Кроме того, предусмотрено 15 различных систем помощи водителю. Также в качестве опции доступны до восьми внешних камер, датчики дождя на стеклоочистителях, поддержка 5G и автоматическое открывание багажника.

В новом GMC Terrain продолжает приводиться в движение 175-сильным 1,5-литровым турбированным четырехцилиндровым двигателем в паре с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией. По умолчанию все версии GMC Terrain 2025 года оснащены полным приводом, но в будущем планируется выпустить также заднеприводную модификацию.

Первой на рынке появится базовая комплектация кроссовера GMC Terrain Elevation в конце 2024 года, которая заменит версии SLE и SLT. Варианты AT4 и Denali будут представлены в следующем году в качестве моделей 2026 года. Цены на автомобили будут объявлены ближе к началу продаж.

Ранее эксперты портала iSeeCars опубликовали список наиболее долговечных автомобилей, которые способны проехать свыше 400 тыс. километров. Как отмечалось, в этот список вошли три автомобиля от GMC.