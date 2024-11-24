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Новый Kia Sportage: вы его еще не видели таким

Автомобильный гигант Kia продемонстрировал свой обновленный кроссовер Sportage на выставке в Лос-Анджелесе, предназначенный для североамериканского рынка.
РедакцияР
Редакция
24.11.2024, 01:22·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

Автомобильный гигант Kia продемонстрировал свой обновленный кроссовер Sportage на выставке в Лос-Анджелесе, предназначенный для североамериканского рынка. Модель получила более мощную гибридную установку, ряд новых опций и переработанный дизайн, отдаленно напоминающий электрические модели марки.

Хотя задняя часть Kia Sportage практически не претерпела изменений, передняя часть подверглась серьезной модернизации. Здесь можно обнаружить совершенно новые фары с элементами в форме буквы "Г", новый капот и измененную решетку радиатора.

Внутри салона сразу бросается в глаза обновленное рулевое колесо с легким признаком "оквадраченности", которое приближает модель к электрическим автомобилям серии EV. Корейские разработчики изменили также переднюю панель, установив широкий цифровой кокпит с двумя экранами (виртуальной "приборкой" и мультимедийной системой), а также центральную консоль с сенсорным дисплеем для управления функциями комфорта.

После рестайлинга список опций кроссовера пополнился новыми возможностями, такими как система предотвращения столкновений с автоматическим обнаружением других автомобилей, доступ к камерам кругового обзора через мобильное приложение и система сканирования окружающего пространства во время парковки — спереди, сзади и по бокам.

Автомобиль Kia Sportage после обновления будет доступен на американском рынке в трех версиях. Самая базовая модель будет оснащена 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 187 лошадиных сил. Другие две версии представляют собой гибридный вариант с 1,6-литровым турбомотором и общей мощностью 268 л.с., а также "мягкий" гибрид на основе того же бензинового двигателя и 48-сильного стартер-генератора, чья совокупная мощность увеличилась на 4 л.с. и теперь составляет 231 л.с.

Кроме того, на мотор-шоу в Лос-Анджелесе Kia представила еще одну новинку — усиленную версию электрического кроссовера EV9, отличающуюся внешним видом, тормозной системой, ходовой частью и более мощной двумоторной гибридной установкой общей мощностью 501 лошадиная сила...

Источник

Kia (173)

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