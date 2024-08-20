Обновлённый GMC Yukon: в чём новшества?

Автомобильный рынок обогатился обновленной версией GMC Yukon, который присоединился к обновленным моделям Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade. Структурные изменения затронули внешний вид, интерьер и двигатель внушительного внедорожника.

Изменения в дизайне нового GMC Yukon можно увидеть по обновленным передним фарам, решетке радиатора и бамперу. Базовая комплектация сохраняет 20-дюймовые колесные диски, тогда как версия верхнего уровня оснащена 24-дюймовыми колесами.

Внутри салона также произошли значительные изменения. Центральная панель теперь украшена 16,8-дюймовым дисплеем информационно-развлекательной системы, а задние пассажиры могут наслаждаться дополнительным 8-дюймовым экраном для управления климатом. Теперь доступны капитанские кресла второго ряда. В версии максимальной комплектации встроена аудиосистема из 22 динамиков.

Автомобиль предлагается с тремя вариантами силовых агрегатов: два бензиновых объемом 5,3 и 6,2 литра с мощностью 360 и 426 лошадиных сил соответственно, а также 3,0-литровый дизельный двигатель, мощность которого увеличена с 281 до 309 л.с. Все три варианта оснащены десятиступенчатой автоматической коробкой передач.

Ранее специалисты iSeeCars определили самые надежные и долговечные пикапы в мире. Согласно данным, в список лидеров вошли 19 моделей, включая четыре пикапа от GMC.