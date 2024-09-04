Появился в продаже новый внедорожник Nissan Armada: первые фотографии модели

В ноябре на автомобильном рынке появятся свежие внедорожники от Nissan - Armada и Patrol. Новое поколение Y63 построено на базе модели Infiniti QX80.

Несмотря на это, у Nissan сохранены оригинальные кузовные панели, классические дверные ручки без современных выдвижных механизмов, и задние боковые стёкла. Длина внедорожника увеличилась на 1,8 см, достигнув 5324 мм, а ширина увеличилась почти на 9 см, составив 2116 мм. При этом размер колесной базы остался прежним - 3076 мм. Новая рама стала жёстче, а также внедорожнику была добавлена пневмоподвеска с адаптивными амортизаторами.

Автомобиль оснащён 3,5-литровым V6 двигателем, аналогичным установке в Infiniti QX80. Мощность данного двигателя немного ниже - 425 л.с. и 700 Нм. Позже в модельном ряду появится 3,8-литровый атмосферный мотор мощностью 316 л.с. В паре с двигателем работает 9-ступенчатая автоматическая коробка передач. Привод может быть задний или подключаемый полный.

Для модели Patrol, предназначенной для американского рынка под именем Armada, будет доступна комплектация Pro-4X, оснащённая штатным полным приводом и пневматической подвеской.

В Объединённых Арабских Эмиратах новый Nissan Patrol будет стоить около 65 000 долларов, что равняется примерно 5,8 миллионам рублей.

А в это время стало известно, что продажи Nissan Z в 2024 году значительно выросли.