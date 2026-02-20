Показан новый семиместный Nissan, который стоит вдвое меньше «Гранты»

Компания Nissan представила новую модель для семейных покупателей на индийском рынке — это компактный семиместный кросс-вэн Nissan Gravite. Стартовая цена автомобиля составит 565 тысяч рупий, что по текущему курсу эквивалентно примерно 477,6 тысячи рублей.

Для сравнения, самая доступная модель LADA — седан Granta в базовой комплектации с одной подушкой безопасности — предлагается за 850 000 рублей, а версия с двумя фронтальными подушками обойдется как минимум в 1 101 000 рублей.

Разработка Nissan Gravite велась с учетом особенностей и запросов индийских семей. В компании отмечают универсальность, практичность и современность новинки. Модель рассчитана на повседневную эксплуатацию в условиях города, а также на комфортные путешествия на дальние расстояния. Производство кросс-вэна будет организовано на предприятии Renault-Nissan в городе Ченнаи.

Под капотом Nissan Gravite установлен бензиновый двигатель объемом 1,0 литра, который развивает мощность 72 лошадиные силы и 96 Нм крутящего момента. В зависимости от комплектации, автомобиль комплектуется пятиступенчатой механической коробкой передач либо классическим пятиступенчатым «автоматом».

В базовую комплектацию новинки включены более 30 систем безопасности, среди которых ABS с EBD, электронная система стабилизации, контроль тяги и помощь при старте на подъеме.

Интерьер Nissan Gravite оснащен полностью цифровой приборной панелью, 8-дюймовым сенсорным экраном мультимедийной системы с поддержкой беспроводных технологий Android Auto и Apple CarPlay, а также функцией беспроводной зарядки мобильных устройств. Для удобства водителя предусмотрена автоматическая блокировка дверей и парктроники как спереди, так и сзади.

Между тем, на российский рынок вернулся популярный семейный кроссовер Nissan. Модель Nissan X-Trail теперь доступна благодаря параллельному импорту из Китая и предлагается по цене ниже многих аналогов от китайских производителей.

Автор: Алина Олешко