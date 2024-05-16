Новый семейный кроссовер с запасом хода более 1000 километров: «Наша цель – создавать автомобили, которые не будут заставлять вас думать о зарядке»

Китайский автопроизводитель Nio представил свою новую линейку автомобилей под брендом ONVO. Первой моделью стал электрический среднеразмерный кроссовер ONVO L60.

Презентация ONVO прошла в Международный день семьи, что символично, так как компания Nio позиционирует новый суббренд как семейный. Кроссовер ONVO L60, в свою очередь, ориентирован, в первую очередь, на семейных автолюбителей. Этот "умный" купеобразный электрокроссовер построен на 900-вольтовой архитектуре. Начало поставок запланировано на третий квартал 2024 года, а цена начинается от 219 900 юаней, что составляет около 2,8 миллионов рублей по текущему обменному курсу.

«За три года работы над брендом ONVO глубокий профессионализм и уникальные возможности, наработанные компанией Nio за последние десять лет, позволили нам создать целостный набор опций. Включение ONVO в нашу линейку брендов позволит нам расширить аудиторию и удовлетворить потребности большего числа клиентов», — отметил Уильям Ли, основатель и генеральный директор Nio.

Подробные технические характеристики ONVO L60 на данный момент не разглашаются. Известно лишь, что благодаря высокой архитектуре напряжения и низкому коэффициенту лобового сопротивления (0,229), являющемуся одним из самых низких в сегменте кроссоверов, автомобиль обладает высокой энергоэффективностью, а при наличии емкого аккумулятора запас хода превышает 1 000 км по циклу CLTC. Кроме того, новинка будет предлагать передовые возможности автопилота.

Ранее Nio представила в Китае обновленную версию своего седана Nio ET7. Об изменениях, внесенных в эту модель, можно узнать из материалов автомобильного издания "Автоновости дня".