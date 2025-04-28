Новый компактный пикап: дешевле УАЗа, но не по качеству.

Недавно в Лос-Анджелесе был представлен новый компактный электрический пикап под названием Truck от стартапа Slate Auto. Одной из ключевых особенностей этого автомобиля стала его цена - всего 20 000 долларов или 1,67 миллионов рублей.

Электрический пикап произвел впечатление своим утилитарным и дружелюбным дизайном, лишенным агрессивных элементов. Круглые фары, небольшие дверные ручки и штампованные колесные диски делают его внешность простой и лаконичной.

Владельцы Truck в будущем смогут докупать фирменные аксессуары и специальные надстройки, которые превратят автомобиль в полноценный пятиместный внедорожник, напоминающий классический Range Rover.

Салон автомобиля, так же как и его внешний вид, выполнен в минималистичном стиле. Здесь нет привычной мультимедийной системы - вместо нее есть специальный держатель для гаджетов и элементов управления.

Фото: Автоновости Дня

В отличие от большинства современных автомобилей, Truck оснащен всего одним электродвигателем на задней оси. Этот двигатель развивает мощность в 201 лошадиную силу и крутящий момент 400 Нм. Автомобиль можно будет выбрать с батареей емкостью 52,7 кВт·ч или 84,3 кВт·ч, обеспечивающими запас хода до 241 или 386 километров, соответственно.

Разгон до 96 км/ч занимает 8 секунд, а максимальная скорость Truck составляет 145 км/ч. Автомобиль способен перевозить груз массой до 650 кг и тянуть прицеп весом до 450 кг.

Безопасность в пикапе обеспечивается двумя передними подушками безопасности и системой предотвращения фронтальных столкновений.

Производство Truck планируется запустить в Соединенных Штатах, однако точное место расположения производства пока не сообщается. Автомобили будут продаваться напрямую, минуя посредников, чтобы избежать дополнительных расходов, но даты появления на рынке также пока не определены. Несмотря на это, у проекта отличные перспективы на успех, ведь одним из инвесторов выступил известный бизнесмен и глава Amazon Джефф Безос.

Недавно в России были представлены две новые модели пикапов: гибридные Foton Tunland V7 и V9. Эти автомобили доступны в единственной комплектации и стоят от 5 250 000 до 5 550 000 рублей.

Автор: Иван Бахарев