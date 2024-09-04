Главная Новости Toyota Wald представили новый экстремальный обвес для Toyota Land Cruiser Prado
Новости

Wald представили новый экстремальный обвес для Toyota Land Cruiser Prado

Специалисты от Wald's представили переделанную версию Land Cruiser Prado, которая поразила нестандартным дизайном. Автомобиль получил новый бампер с оригинальными воздухозаборниками, накладкой на крыше и интегрированными светодиодными фарами.
РедакцияР
Редакция
04.09.2024, 08:21·2 мин
single
Фото: Carsweek.ru

Специалисты от Wald's представили переделанную версию Land Cruiser Prado, которая поразила нестандартным дизайном. Автомобиль получил новый бампер с оригинальными воздухозаборниками, накладкой на крыше и интегрированными светодиодными фарами. Большой капот, затемненная решетка радиатора и агрессивный дизайн фар придают автомобилю смелый облик.

На боковой стороне можно увидеть широкие арки колес, на которых разместились массивные послепродажные колеса. Для активного вождения вне дорог установлены шестиспицевые диски с внедорожными шинами и лифт-комплект, чтобы обеспечить внушительный просвет.

Для городских условий Wald предлагает легкосплавные диски большого диаметра с низкопрофильными шинами. Хотя такая конфигурация ухудшает внедорожные возможности, она привлекает тех, кто предпочитает производительность в городе.

Кроме того, автомобиль дополнен аэродинамической крышей с LED-подсветкой и увеличенным задним спойлером. Пока неизвестно, каким будет задний бампер c диффузором, который установит Wald's.

Помимо дизайнерских изменений, Wald's не объявил о возможных доработках в производительности. Однако для желающих увеличить мощность гибридного, бензинового или дизельного двигателя Prado, всегда можно найти способы улучшить производительность.

Фото: Carsweek.ru

Одновременно с этим стало известно, что автомобильный эксперт Панфилов высказал свое мнение о причинах, по которым стоит быть осторожными с приобретением Toyota Land Cruiser 100.

Источник

Toyota (209)Японские (112)Toyota Land Cruiser (11)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация