Wald представили новый экстремальный обвес для Toyota Land Cruiser Prado

Специалисты от Wald's представили переделанную версию Land Cruiser Prado, которая поразила нестандартным дизайном. Автомобиль получил новый бампер с оригинальными воздухозаборниками, накладкой на крыше и интегрированными светодиодными фарами. Большой капот, затемненная решетка радиатора и агрессивный дизайн фар придают автомобилю смелый облик.

На боковой стороне можно увидеть широкие арки колес, на которых разместились массивные послепродажные колеса. Для активного вождения вне дорог установлены шестиспицевые диски с внедорожными шинами и лифт-комплект, чтобы обеспечить внушительный просвет.

Для городских условий Wald предлагает легкосплавные диски большого диаметра с низкопрофильными шинами. Хотя такая конфигурация ухудшает внедорожные возможности, она привлекает тех, кто предпочитает производительность в городе.

Кроме того, автомобиль дополнен аэродинамической крышей с LED-подсветкой и увеличенным задним спойлером. Пока неизвестно, каким будет задний бампер c диффузором, который установит Wald's.

Помимо дизайнерских изменений, Wald's не объявил о возможных доработках в производительности. Однако для желающих увеличить мощность гибридного, бензинового или дизельного двигателя Prado, всегда можно найти способы улучшить производительность.

Фото: Carsweek.ru

Одновременно с этим стало известно, что автомобильный эксперт Панфилов высказал свое мнение о причинах, по которым стоит быть осторожными с приобретением Toyota Land Cruiser 100.