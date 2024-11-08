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Появится ли в России дешевый седан Jetta VA7 - вопрос остается открытым

В Китае начались продажи нового седана Jetta VA7. Первые изображения автомобиля были представлены Минпромом Китая. Пока нет точных данных о ценах, однако уже известны некоторые характеристики.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
08.11.2024, 13:31·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

В Китае начались продажи нового седана Jetta VA7. Первые изображения автомобиля были представлены Минпромом Китая.

Пока нет точных данных о ценах, однако уже известны некоторые характеристики. Длина седана Jetta VA7 составляет немного более 4,77 метра, с колёсной базой 2,73 метра. По этим параметрам новинка очень близка к модели Sagitar, но при этом короче на 12 и 18 мм по сравнению с Volkswagen.

Jetta VA7 будет оснащаться 1,4-литровым турбомотором мощностью 150 лошадиных сил. Пока не сообщается о типе коробки передач, однако на существующих моделях Jetta устанавливается механическая коробка передач или 6-ступенчатая автоматическая коробка передач.

По оценкам китайских автомобильных экспертов, новый седан Jetta VA7 будет дешевле, чем VW Sagitar, который в Китае продается по цене не менее 127 900 юаней. VA7, вероятно, будет стоить около 100 тысяч юаней, что приблизительно равняется 1,36 миллионам рублей.

В России автомобили марки Jetta уже официально продаются, поэтому появление новинки в Китае также представляет интерес. В настоящее время россияне могут приобрести седан VA3, а также кроссоверы VS5 и VS7.

Ранее было объявлено, что кроссовер Jetta VS7 на платформе Volkswagen порадовал россиян огромным багажником и удобным салоном.

Фото: Carsweek.ru

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