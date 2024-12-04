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Электропикап размером с MINI Cooper, который развивает 500 лошадиных сил

Новый пикап с двухрядной кабиной предлагает внушительный грузовой отсек длиной 1 524 мм, что сравнимо с Toyota Tacoma.Автомобиль способен вместить 5 пассажиров.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
04.12.2024, 12:11·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Новый пикап с двухрядной кабиной предлагает внушительный грузовой отсек длиной 1 524 мм, что сравнимо с Toyota Tacoma.

Автомобиль способен вместить 5 пассажиров. Благодаря таким параметрам, перевозка больших предметов, таких как лист фанеры 1,2м x 2,5 м или 2,5-метровой доски для серфинга, не составит труда.

Базовая версия данного пикапа с одним электромотором оценивается минимум в 41 520 долларов (4,4 млн рублей). Вариант с двумя моторами предлагает более внушительную мощность - 500 л.с. Такой полноприводный электрокар способен проехать на одной зарядке до 560 км и разогнаться до 100 км/ч за 4 секунды. Зарядка от 20 до 80% занимает всего 20 минут.

Официальный старт продаж запланирован на начало следующего года. На данный момент стартап уже получил более 700 предварительных заказов.

Фото: Carsweek.ru
Фото: Carsweek.ru

Ранее на нашем портале было объявлено, что в Китае электрокар Avatr 11 получил доступную гибридную версию.

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