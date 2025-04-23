Представитель компании Genesis подтвердил выпуск концепта X Gran Coupe.

Недавно автомобильный бренд Genesis представил несколько крутых концептов, привлекающих внимание своим дизайном. Однако до сих пор не было официальной информации о возможном запуске их в серийное производство. Главный дизайнер марки выразил свое недовольство этой ситуацией, даже поставив ультиматум: если концепты не пойдут в серию, он покинет свой пост.

Креативный директор Genesis Люк Донкервольке отметил, что выпуск концепт-каров пока не подтвержден. Это позволяет предположить, что данные концепции могут войти в модельный ряд бренда и стать не просто выставочными экземплярами.

Фото: Carsweek.ru

Дизайн концептов уникален - особенно стоит выделить дверные ручки, оптику, зеркала, соответствующие детали серийных моделей Genesis, а также выдвижную камеру заднего вида. Дизайнеры серьезно переработали внешность модели G90, изменив линию крыши, улучшив аэродинамику лобового стекла и полностью обновив заднюю часть.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Недавно в России стартовали продажи нового Genesis GV80 и его купеобразной версии. Местные дилеры предлагают корейский внедорожник Genesis GV80 в обычной и купеобразной модификациях.