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Новые модели "Газель" и "Садко Next" были представлены. Фотографии с мероприятия.

В Санкт-Петербурге состоялась презентация обновленных моделей - «ГАЗели» с модифицированным дизайном и обновленного «Садко Next».Технические подробности по новым автомобилям не были представлены на мероприятии.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
09.10.2024, 09:11·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

В Санкт-Петербурге состоялась презентация обновленных моделей - «ГАЗели» с модифицированным дизайном и обновленного «Садко Next».

Технические подробности по новым автомобилям не были представлены на мероприятии. Известно лишь, что обе машины могут функционировать на газомоторном топливе, что соответствует концепции форума.

Эксперты предполагают, что в новой модели «ГАЗели» будут использованы силовые установки последней версии, включая 2,5-литровый дизель, заменивший предыдущий Cummins ISF 2.8. Новейший двигатель разрабатывается в Китае и на родине известен как Foton Aucan FD25. Заявленный ресурс данного двигателя составляет около 500 000 километров.

Новая «ГАЗель» внешне отличается подсвеченным логотипом и тонкой светодиодной полосой, соединяющей передние фары.

Фото: Carsweek.ru

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