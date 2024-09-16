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Проведение предсезонных тестов в Бахрейне официально подтверждено.

Сегодня FIA и Формула 1 официально объявили график зимних тестов перед стартом сезона 2025 года. Подготовка к новому сезону стартует в Бахрейне, как и в предыдущем году.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
16.09.2024, 12:21·1 мин
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Фото: F1news.ru

Сегодня FIA и Формула 1 официально объявили график зимних тестов перед стартом сезона 2025 года. Подготовка к новому сезону стартует в Бахрейне, как и в предыдущем году. Все гонщики примут участие в трёхдневной сессии на трассе Сахир 26, 27 и 28 февраля 2025 года.

Открытие нового сезона Формулы 1 запланировано на 16 марта в австралийском Мельбурне. Гран При на трассе Альберт-парк станет отправной точкой для команд и гонщиков перед заездами в Китае и Японии. После этапов в Азии, участники вернутся в Бахрейн на четвёртую гонку сезона, которая состоится с 11 по 13 апреля.

Источник

FIA (121)

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