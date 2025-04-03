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Новый хозяин на площадке: компания "Шушары-Авто" получила нового владельца

Бывший автозавод Toyota в Санкт-Петербурге меняет собственника, проекты по производству электромобилей до сих пор не реализованы. Убытки и выручка предприятия за последний год.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
03.04.2025, 12:31·1 мин
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Фото: Autostat.ru

Бывший автозавод Toyota в Санкт-Петербурге, теперь известный как «Шушары-Авто», сменил владельца, со ссылкой на информацию издания «Комсомольская правда».

По данным портала Rusprofile, в Едином государственном реестре юридических лиц зарегистрирована информация о смене собственника. До 1 апреля 2025 года Федеральное государственное унитарное предприятие «НАМИ» было учредителем завода, а в настоящее время владелец скрыт.

Ранее на этом заводе планировалось запустить производство электромобиля E-Neva, однако проект был приостановлен. Затем завод рассматривался для выпуска автомобилей Aurus. Автомобили бизнес-класса должны были начать появляться на конвейере еще в прошлом году, но данное событие так и не произошло.

По данным агентства «АВТОСТАТ», убыток ООО «Шушары-Авто» за 2024 год составил 434,1 миллиона рублей. При этом оборот за прошлый год составил 702,7 миллиона рублей. Из этой суммы 637,5 миллиона были получены от продажи товаров и материалов.

Источник

Производство (109)Санкт-Петербург (16)Toyota (328)

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